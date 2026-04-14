Probudili ste se, pogledali kroz prozor i videli ružne zemljane humke nasred vašeg pažljivo negovanog travnjaka?

Panika je sasvim opravdana, jer ove male životinje mogu napraviti pravi haos preko noći, ali problem jeste u potpunosti rešiv. Zaboravite na agresivne hemikalije koje truju zemlju, kao i na skupe zvučne aparate koji često ne daju baš nikakve pozitivne rezultate. Postoji vrlo precizan metod kako oterati krtice bez oštećenja okolnih biljaka i bez ikakve opasnosti po kućne ljubimce. Caka leži u upotrebi jednog konkretnog mirisa koji njihov izuzetno osetljivi njuh prosto ne može da izdrži duže od nekoliko minuta.

Koji je najbolji metod kako oterati krtice sa travnjaka?

Najbolji metod da se oslobodite krtica je upotreba mešavine ricinusovog ulja, tečnog sapuna i vode, koja se sipa direktno u kanale. Snažan miris iritira osetljiva čula ovih životinja i nagoni ih da brzo napuste dvorište.

Pored direktnog sipanja u kanale, prskanje travnjaka ovom mešavinom nakon jake kiše daje vrhunske rezultate. Kada osete aromu ricinusa pod zemljom, ove životinje doživljavaju snažnu dezorijentaciju i brzo beže.

Efikasna zaštita od krtica zahteva pravilan i dubinski pristup

Mnogi vlasnici dvorišta greše jer pospu ricinusovo ulje isključivo po površini zemlje. Takav površan pristup ne daje trajne rezultate. Ove životinje žive, love i kreću se pod zemljom, pa vaša intervencija mora ciljati veliku dubinu kako bi zaštita od krtica bila uspešna. Napravite tečnost od tri kašike čistog ricinusovog ulja, jedne ravne kašike tečnog sapuna za sudove i jednog litra tople vode. Dobro promućkajte smesu pre upotrebe. Pronađite najsvežije i najaktivnije krtičnjake, blago razgrnite zemlju na vrhu i sipajte ovu tečnost direktno u rupu. Sapun pomaže da se masno ulje znatno bolje veže za zemlju. Tako osiguravate da miris koji krtice mrze ostane prisutan danima pod zemljom.

Biljke koje deluju kao moćno rešenje za krtice

Ako želite dodatno da osigurate svoju teritoriju na duže staze, priroda nudi još korisnih saveznika. Kombinujte tečni tretman ricinusom sa pametnom sadnjom određenih biljaka koje ispuštaju specifične arome. Postoje biološki odbojnici koji preventivno deluju i sprečavaju da se krtice u dvorištu ikada više osećaju prijatno i dobrodošlo. Rasporedite ih uz rubove travnjaka.

Beli i crni luk – oštar i prodoran miris smeta njihovom osetljivom njuhu svaki put kada pokušaju da kopaju u blizini.

Narcisi – prelepo prolećno cveće čije lukovice sadrže blage toksine koje ovi podzemni kopači izbegavaju u širokom luku.

Kadifa – njeno duboko korenje luči materije koje uspešno rasteruju štetočine, ali i mnoge druge opasne insekte iz bašte.

Kraljevska firtilarija – izuzetno snažan miris lukovice ove biljke veoma podseća na lisicu, najvećeg prirodnog predatora ovih sitnih sisara.

Šta izbegavati ako pravite prirodni rasterivač krtica kod kuće

Ubacivanje slomljenog stakla, naftalina ili direktno sprovođenje izduvnih gasova iz automobila u kanale spada u izuzetno opasne i štetne metode. Osim što ćete nepovratno uništiti kvalitet zemljišta, ovakve grube mere retko obezbeđuju dugoročan uspeh. Takođe, obavezno obratite pažnju na prekomerno zalivanje travnjaka. Više vlage direktno znači više kišnih glista, a gliste su osnovna hrana ovim gladnim rudarima. Smanjite prolećno zalivanje na razumnu meru. Tako će vaš ciljani prirodni rasterivač krtica pokazati punu biološku snagu, jer životinje prosto neće imati motiv da dolaze zbog obilja hrane.

Da li krtice jedu korenje i povrće iz bašte?

Ne, ove životinje su isključivi mesojedi i hrane se glistama, larvama i insektima. Oštećenja korena nastaju slučajno zbog njihovog neprestanog mehaničkog kopanja podzemnih kanala.

Kada su krtice najaktivnije u dvorištu?

Najveću aktivnost uvek pokazuju tokom ranog proleća i kišne jeseni. Tada je zemlja izuzetno mekana i prepuna prirodne hrane koja se podiže ka površini.

Koliko duboko krtice kopaju svoje glavne kanale?

Lovački kanali nalaze se neposredno ispod same površine travnjaka, dok centralna gnezda i skladišta hrane mogu biti na dubini do čak devedeset centimetara.