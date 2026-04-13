Mali australijski gradić Kuladi, skriven duboko u Kvinslendu, našao se na prodaji po ceni od oko 250.000 evra – što je gotovo isto kao stan u većem gradu. U ponudi nije samo kuća, već praktično čitav „centar mesta“: pab, motel, pošta sa sopstvenim brojem i porodična kuća sa četiri spavaće sobe.

Ono što ovu priču čini još neverovatnijom jeste činjenica da u ovom mestu danas žive – samo dve osobe.

Nekada važna železnička stanica sa oko 270 stanovnika, Kuladi je vremenom opusteo nakon propasti lokalne privrede i gašenja saobraćaja. Danas je ostao gotovo zaboravljen, ali i dalje funkcioniše kao tačka za ljude iz okolnih sela.

Trenutni vlasnici, bračni par koji se tu doselio 2023. godine, odlučili su da odustanu od ovakvog života i vrate se bliže porodici. Kako kažu, izolacija i tempo života postali su prevelik izazov.

Iako deluje kao mesto „na kraju sveta“, Kuladi i dalje ima svoju svrhu – kroz njega prolaze ljudi iz kruga od čak 70 kilometara, koriste pab, motel i poštu. Upravo zato agenti tvrde da ovo nije samo nekretnina, već prilika za potpuno drugačiji život.

Zanimljivo je i to da bi dolaskom samo nekoliko novih ljudi broj stanovnika odmah bio udvostručen.

Cena je mnoge šokirala – za novac za koji u velikim gradovima jedva možete kupiti manji stan, ovde dobijate čitav gradić sa svim sadržajem. Zato Kuladi već važi za jednu od najneobičnijih ponuda na tržištu nekretnina.