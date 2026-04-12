Jedan stanovnik opštine Nada u Kobeu u Japanu odlučio je da automobil ostavi na automatizovanom parkingu.

Parkirao je na prazno mesto, izašao iz automobila i otišao kući.

Međutim, nije se vratio po automobil sutradan, ni prekosutra... a ni danima nakon toga. Automobil je na parkingu bio od 2019. godine.



Dok je ovaj automobil stajao na istom mestu, dogodilla se pandemija koronavirusa. Olimpijske igre u Tokiju su odložene, a potom i održane. Japan je postao najpopularnija turistička destinacija na svetu. Japanac je očigledno zaboravio na svoj automobil na istom parking mestu više od šest godina, a onda je vlasnik parkinga odlučio da reaguje.

Policija prefekture Hjogo objavila je 4. februara da je uhapsila vlasnika automobila, 47-godišnjeg muškarca, piše Japan Today.

Međutim, pošto korisnici ovog parkinga plaćaju tek pri izlasku, a automobil je i dalje bio tamo, on nije mogao biti optužen za krađu, prevaru ili neplaćanje. Umesto toga, optužen je za nasilno ometanje poslovanja (Forcible Obstruction of Business). To je u Japanu široka kategorija koja pokriva različite vrste remetilačkog ponašanja u radnjama i kancelarijama.

Specifičan prekršaj u ovom slučaju je taj što je, ostajući toliko dugo na istom mestu, sprečavao druge mušterije da koriste parking i plaćaju uslugu, čime je vlasnika parkinga lišio prihoda.

Čovek je izjavio da se u međuvremenu vraćao više puta i pokušavao da pokrene automobil, ali da "motor nije hteo da se pokrene".