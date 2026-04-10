Brza reakcija petogodišnjeg dečaka bila je ključna da se izbegne tragedija.

Sve je počelo kada je dečak Džejden, star svega pet godina, čuo neobično pucketanje i probudio se oko 6.20 časova. Ubrzo je primetio plamen kod ulaznih vrata kuće i bez oklevanja otrčao do svoje tetke Lule Krejven kako bi je upozorio na opasnost.

Dečak je, prema svedočenju porodice, ušao u sobu i uzviknuo da gori kuća, nakon čega je tetka odmah reagovala i probudila ostale ukućane. U tom trenutku oglasio se i alarm za dim, potvrđujući ozbiljnost situacije.

Dok je porodica pokušavala da se evakuiše, komšinica Jana Erera, medicinski tehničar i dobrovoljni vatrogasac, primetila je požar i odmah pozvala vatrogasnu službu. Zatim je pomogla u evakuaciji preostalih članova domaćinstva, uključujući i osobe koje su bile teško pokretne.

Zahvaljujući brzoj reakciji, svi ukućani su uspešno izvedeni iz zapaljene kuće pre dolaska vatrogasaca. Dečak Džejden je posebno istaknut kao ključna osoba koja je prva uočila opasnost i probudila porodicu.

Vatrogasna služba je pohvalila njegovu pribranost i hrabrost, ističući da je upravo njegova reakcija sprečila mogući gubitak života. Jedna osoba je preventivno pregledana zbog udisanja dima, ali nije bilo potrebe za hospitalizacijom.

Istragom je utvrđeno da je uzrok požara električni kvar na utičnici. Materijalna šteta procenjuje se na oko 75.000 dolara, dok je porodica zahvalna što je, zahvaljujući dečakovoj reakciji, izbegnuta tragedija.