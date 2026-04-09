Kupcima se savetuje da bez odlaganja prestanu da koriste ovaj proizvod i da ga vrate ili pravilno odlože, zbog potencijalne opasnosti od požara.
Popularna platforma Temu povukla je iz prodaje jednu plafonsku lampu nakon što je utvrđeno da može predstavljati ozbiljan rizik u domaćinstvu.
O kom proizvodu je reč?
Radi se o lampi Amansour Boho Chic 3-Flammen Rattan-Deckenlampe (model C0070), koja je bila dostupna putem Temua. Iako je privlačnog dizajna od ratana i bambusa, ispostavilo se da ima ozbiljan tehnički nedostatak.
U čemu je problem?
Najveći rizik krije se u električnom kablu:
- kabl nije pravilno pričvršćen
- izolacija žica je previše tanka
- žice dolaze u kontakt sa oštrim ivicama lampe
Ovakva kombinacija može dovesti do oštećenja izolacije, kratkog spoja, pa čak i požara. Stručnjaci upozoravaju da su upravo neispravni kablovi jedan od najčešćih uzroka požara u domaćinstvima.
Ko je ugrožen i šta treba da uradite?
Svi koji su ovu lampu kupili pre 16. marta 2026. smatraju se potencijalno ugroženim.
Preporuke su jasne:
- odmah isključite lampu i nemojte je više koristiti
- ne bacajte je u običan otpad
- odložite je kao elektronski otpad ili je vratite
- kontaktirajte Temu radi povraćaja novca
Platforma apeluje da se informacija podeli sa porodicom i prijateljima kako bi se sprečile moguće nezgode.
Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko je važno obratiti pažnju na bezbednost električnih uređaja, posebno onih kupljenih putem interneta.
