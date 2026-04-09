Na prvi pogled deluje kao sitnica, ali za mnoge vozače – nije nimalo bezazleno. Jedan detalj na registarskim tablicama već godinama prati glas „baksuznog“, a pojedini ga po svaku cenu izbegavaju.

Reč je o broju 0, za koji se veruje da može doneti nesreću – slično kao čuveni broj 13. Zbog toga neki vozači pribegavaju neobičnom triku: u sredinu nule dodaju tačku ili neki simbol, verujući da će tako „razbiti“ njen loš uticaj.

Iako zvuči kao urbana legenda, ovo verovanje i dalje živi među vozačima i prenosi se godinama.

Zašto baš nula?

Za razliku od broja 13, koji ima dugu istoriju kao simbol nesreće, strah od nule nema jasno objašnjenje. Ne pojavljuje se ni u ozbiljnim tumačenjima numerologije, ali uprkos tome – mnogi ga shvataju ozbiljno.

Logika je jednostavna: ako je „prazna“, nula simbolizuje manjak, gubitak ili lošu sreću. Zato je neki vozači pokušavaju „popuniti“ i time neutralisati negativnu energiju.

Sujeverje ide i dalje

Ovo nije jedino verovanje među vozačima. Postoji i priča da zelena boja automobila donosi nesreću. Njeni koreni verovatno potiču iz prošlosti, kada su se zeleni pigmenti pravili od toksičnih materijala poput arsena.

Još jedno zanimljivo pravilo kaže: ako vam je auto neuredan i pun praznih flaša i smeća – ni novčanik vam neće biti pun.

Iako deluje kao praznoverje, ovaj savet ima i praktičnu stranu. Predmeti po podu mogu da skliznu i blokiraju papučice, što u vožnji može biti veoma opasno.

Bilo da verujete u ove priče ili ne, jedno je sigurno – vozači širom sveta imaju svoje male rituale i pravila.

A da li je broj na tablici zaista važan ili je sve samo u glavi – svako odlučuje za sebe.