Majstor Sven Kranželić, koji na Instagramu ima više od 440 hiljada pratilaca, u jednoj od svojih novijih objava pokazao je šta je stavio umesto pločica u kupatilu i tako na jeftin način rešio problem koji muči mnoge.

Naime, postavljanje pločica spada među najskuplje radove prilikom renoviranja stana. Keramičari se plaćaju od 25 do 40 evra po kvadratu, dok cene pločica kreću od oko 15 evra po kvadratu pa naviše. Uz to, radovi traju danima – često i do nedelju dana, uz mnogo prašine i otežano korišćenje kupatila.

Kranželić je pokazao da postoji mnogo jednostavnije, brže i jeftinije rešenje. U videu na Instagramu otkrio je da je zidove u kupatilu obložio samolepljivim folijama.

U komentarima su se javili i drugi korisnici koji su podelili svoja iskustva, navodeći da iste folije koriste i u kuhinji i u kupatilu, kao i da mogu trajati godinama ako se pravilno postave. Neki su istakli da se mogu lepiti čak i preko postojećih pločica.

„Ovo je samolepljiva folija, imam je u kupatilu već nekoliko godina. Ne odlepljuje se ako je kvalitetna. Važno je da površina pre lepljenja bude dobro očišćena i suva“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su dodali da su ove folije vodootporne i otporne na visoke temperature, ali da sve zavisi od kvaliteta materijala i pripreme podloge. Neki ih koriste čak i za podove ili u kuhinjama.

Ipak, nisu sva iskustva pozitivna. Pojedini korisnici tvrde da im se folija u kuhinji brzo odlepila i da smatraju da je to loša investicija, uz komentar da „ništa ne može da zameni pločice“.

Drugi smatraju da je ključ u dobroj pripremi zidova, pa preporučuju dodatnu zaštitu i premaz pre postavljanja folije.

U svakom slučaju, ako nemate veliki budžet, samolepljive folije mogu biti brzo i povoljno rešenje, posebno za osvežavanje kupatila bez velikih i skupih radova.