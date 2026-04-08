Sa dolaskom toplijih dana i prolećnog sunca, mnogi jedva čekaju da „ožive“ travnjak i pripreme ga za leto. Ipak, upravo u tom naletu entuzijazma najčešće se prave greške koje kasnije mogu ostaviti posledice po izgled i zdravlje trave.

Najveća greška je – prerano košenje. Iako trava može delovati spremno, stručnjaci upozoravaju da je ključno sačekati da prođe poslednji mraz. Mladi izdanci su tada još osetljivi, pa ih nagla promena temperature može oštetiti i usporiti rast.

Pravo vreme za prvo košenje ne određuje kalendar, već uslovi. Trava praktično ne raste kada je temperatura ispod 7°C, pa košenje tada nema smisla. Idealno je da nekoliko dana zaredom temperatura bude iznad 10°C, uz suvo i stabilno vreme. Jednostavan test može pomoći – ako je zemlja previše mekana, vlažna ili se voda može istisnuti iz nje, još nije trenutak za kosilicu. Košenje po mokrom tlu sabija zemlju i guši korenje, što dugoročno slabi travnjak.

Pre prve košnje važno je dobro pripremiti teren. Nakon zime, travnjak je često prekriven lišćem, grančicama i slojem suve trave. Njihovo uklanjanje omogućava zemljištu da „diše“ i prima više svetlosti, što podstiče rast. U ovoj fazi korisno je i blago prihranjivanje ili čak aeracija – postupak kojim se prave sitne rupe u zemlji kako bi se poboljšala cirkulacija vazduha i vode.

Poseban problem u proleće predstavljaju mahovina i korov, koji su imali idealne uslove tokom zime. Rešenje je skarifikacija – intenzivno grabuljanje koje uklanja sloj mrtve trave i omogućava novim izdancima da se razvijaju bez prepreka.

Kada konačno dođe vreme za košenje, važno je ne preterivati. Prvo šišanje treba da bude na višoj postavci – između 5 i 7 centimetara. Pravilo je da se nikada ne uklanja više od jedne trećine visine trave odjednom. Prekratko šišanje slabi biljku, smanjuje njenu otpornost i povećava rizik od bolesti.

Takođe, obratite pažnju na stanje kosilice. Oštri noževi su ključni – tupi ne seku, već cepaju travu, što dovodi do suvih i oštećenih vrhova.

Zanimljiv trend koji sve više stručnjaka preporučuje jeste malčiranje. Umesto skupljanja, sitno isečena trava može ostati na površini i služiti kao prirodno đubrivo, obezbeđujući značajan deo potrebnih hranljivih materija.

Na kraju, za uredan izgled, ivice travnjaka možete doterati trimerom ili posebnim alatima. Upravo ti detalji čine razliku između prosečnog i pažljivo negovanog dvorišta.

Ukratko, strpljenje je najvažnije. Ako travnjaku date vreme da se prirodno oporavi i pravilno ga pripremite, nagrada će biti gust, zdrav i zelen tepih tokom celog leta.