Tokom zime, smrdibube se kriju u pukotinama, zidovima i drugim zaklonjenim mestima, a kako temperature rastu, traže topla i suva mesta za boravak. Zato ih najčešće primećujemo krajem zime i početkom proleća.

Umesto upotrebe jakih hemijskih sredstava, postoji jednostavan i prirodan način da ih odvratite. Smrdibube imaju veoma osetljiv njuh i ne podnose određene mirise, posebno mentu i beli luk. Njihov intenzivan miris deluje kao prirodna barijera.

Kako primeniti prirodnu zaštitu

Najjednostavnije je nekoliko kapi etarskog ulja mente naneti na vatu ili postaviti čenove belog luka blizu vrata, prozora i drugih ulaznih mesta. Ključno je redovno obnavljati miris kako bi zaštita bila efektivna.

Ako se smrdibuba ipak pojavi u domu, nikako je ne gnječite – ispušta neprijatan miris zbog kojeg je i dobila ime. Bolje je uhvatiti je papirom ili čašom i nežno izneti napolje.

Prirodne metode ne samo da su efikasne, već su i bezbedne za zdravlje i okolinu, a uz to su jednostavne i pristupačne za svakodnevnu primenu.