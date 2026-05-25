Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas tokom drugog danas posete Kini na konferenciji za novinare da Srbija ima najviše plate na Zapadnom Balkanu u martu mesecu.

- Mi brzo smanjujemo razliku između nas i razvijenih zemalja, bežimo onima koji su iza nas. I želim da vas obavestim, po prvi put da znate, Srbija ima najviše plate na Zapadnom Balkanu u martu mesecu - rekao je Vučić.

Kako ističe, kada je došao na čelo predsednika vlade, Srbija je bila na trećem i četvrtom mestu.

- Ispred nas su bili Crna Gora i Bosna i Hercegovina, a treće mesto smo delili tada sa Makedonijom, koja je posle toga promenila ime u Severnu Makedoniju. Dakle, bili smo nešto ispred Albanije - ističe i dodaje da je tada za 4 evra bila razlika između Srbije i Makedonije.

- Bosna i Hercegovina nam je bežala za nekih 15-16 odsto, odnosno oni su imali 372 evra, mi smo imali oko 329. A Crna Gora je imala čak 490, pedeseto odsto je Crna Gora imala veću platu. U ovom mesecu mi smo imali 1.037, oni 1.026, 1.027 evra prosečnu platu. Neverovatno je to da prestignete nekoga ko je imao 50 odsto veća primanja od vas pre samo 12 godina - istakao je Vučić.

Dodao je i da je Srbija imala bruto i neto viša primanja nego Bugarska, koja je članica Evropske unije, a koja je dobila najmanje 80 milijardi od Evropske unije.

- Vidite kako se Srbija razvija, Slovačka je ispred nas, strašna i jaka zemlja, sada su za nekih 145 evra ispred nas. A pri tome naša stopa javnog duga je veoma niska. Prešli smo nivo da se takmičimo sa onima malima, i polako ulazimo u kategoriju zemalja EU koje počinjemo da jurimo. To su velike vesti i velike stvari, i mi to ne bismo mogli bez značajnih kineskih investicija - rekao je predsednik Vučić.

