Vlasti u zemljama Persijskog zaliva su, u nekoliko slučajeva, bile umešane u vojne akcije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, rekao je vojni i diplomatski izvor u regionu Bliskog istoka.

"Kao što je dobro poznato, vlasti arapskih država Persijskog zaliva i Jordana kategorično negiraju svoje učešće u vojnoj operaciji SAD i Izraela protiv Irana. Međutim, takva aktivnost se dešava u nekim slučajevima", rekao je izvor za rusku agenciju TASS.

Izvor je naveo da je pomorska grupa iz Pete flote SAD, sa sedištem u Bahreinu, direktno uključena u napade na Iran.

Dodao je da su u toj zemlji raspoređeni i patrolni i izviđački avioni EP-3 Aries i P-8A Posejdon, koji "prikupljaju obaveštajne podatke i prate situaciju u priobalnim područjima Islamske Republike Iran, njenim vodama i Persijskom zalivu u pripremi za predstojeću operaciju Pentagona".

Uz ove informacije, mediji šire izveštaje o izolovanim incidentima američkih udara na iranske mete direktno iz Bahreina.

"Konkretno, ovo uključuje lansiranje raketa PRSM sa platforme MI42 HIMARS, kao što se dogodilo 7. marta, i kamikaze dronova razvijenih u okviru programa LUCAS, kao što se dogodilo 28. februara, sa zemaljskih instalacija", rekao je izvor.

Prema izvoru, SAD koriste vojne objekte u Kuvajtu u logističke i obaveštajne svrhe protiv Irana.

"Obaranje tri američka ratna aviona F-15 'Strajk igl' iznad Kuvajta 2. marta izazvalo je veliku medijsku uzbunu. Nakon završetka borbene misije, avioni su bili na putu ka svojoj jordanskoj bazi sa isključenim transponderima i našli su se pod vatrom kuvajtskih ratnih aviona F-16", kazao je izvor agencije.

Izvor je naveo da su "avioni za dopunjavanje goriva KC-135 takođe ušli u kuvajtski vazdušni prostor, dok su se vraćali na aerodrom u susednoj Saudijskoj Arabiji".

Prema navodima izvora agencije TASS, u napadima na Iran SAD koriste i vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, 110 kilometara jugoistočno od Rijada, u kojoj se nalaze američki avioni E-3G Sentri, E-11A i C-17 Gloubmaster.

"Centralna komanda SAD je 26. marta objavila sliku bombardera B-52 koji se puni gorivom u vazdušnom prostoru Saudijske Arabije. Postoje curenja u otvorenim izvorima o planovima Rijada da prebaci vazduhoplovnu bazu Kralj Fahd, 170 kilometara od Džede, Amerikancima u slične svrhe", kazao je izvor.

On je dodao da je "glavno američko uporište u Jordanu vazduhoplovna baza Muvafak Salti u blizini grada Al Azrak, odakle najčešće izvode udare na ciljeve u Iranu".

"U njoj se nalaze najmanje dve eskadrile borbenih aviona, PJ1C i sistemi protivvazdušne odbrane, i preko 3.000 vojnika", rekao je izvor.

Prema izvoru, snage stacionirane u Muvafak Saltiju dopunjuju vazduhoplovnu bazu Kralj Abdulah II u gradu As-Zarka, u kojoj se nalaze transportni avioni i grupa specijalnih snaga, vazduhoplovnu bazu Kralj Fejsal u gradu Al Džufr, gde su stacionirane američke obaveštajne i inženjerijske jedinice, kao i vazduhoplovnu bazu Princ Hasan u gradu Al Mafrak u Jordanu.

Izvor agencije je naglasio da će Pentagon rasporediti snage stacionirane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u vazduhoplovnoj bazi UAE u Dafri, 30 kilometara južno od Abu Dabija.

"Mediji aktivno šire glasine da Pentagon, po sopstvenom nahođenju, koristi snage i sredstva stacionirana u UAE, pre svega vojne avione i bespilotne letelice u bazi emiračkog vazduhoplovstva u Dafri, 30 kilometara južno od Abu Dabija, za sprovođenje vazdušnog izviđanja i identifikaciju ciljeva u Iranu", rekao je on.

Izvor je naveo da je iz tog razloga američka baza "redovno meta iranskih napada".