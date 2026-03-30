Istraživači sa Univerziteta u Vašingtonu napravili su neočekivano otkriće kada su otvorili konzerve lososa stare više od 50 godina.

Umesto samo ribe, u njima su pronašli i male crve iz porodice Anisakidae, parazite duge oko jedan centimetar, koji su potpuno bezopasni za ljude kada se riba kuva.

Crvi u lososu nisu loša vest

Ekolozi Natali Mastik i Čelsi Vud su rekli da prisustvo ovih crva nije loša vest. Naprotiv, njihov složeni životni ciklus, koji uključuje kril, ribe i morske sisare, pokazuje koliko je ekosistem u okeanu zdrav.

"Svi misle da crvi u lososu znače problem, ali zapravo su oni indikator stabilnog ekološkog sistema", istakla je Vud.

Proučavanje morske ekologije

Ovo istraživanje nastalo je slučajno, kada je Udruženje proizvođača morskih proizvoda u Sijetlu planiralo da se oslobodi starih zaliha za kontrolu kvaliteta, uključujući konzerve iz 1970-ih.

Istraživači su prepoznali naučnu vrednost ovih zaliha, pretvarajući ih u jedinstvenu priliku da prouče marinsku ekologiju u poslednjih četrdeset godina.

U okviru studije ispitano je 178 konzervi, pripadajućih četiri vrste lososa ulovljenih između 1979. i 2021. u Zalivu Aljaske i Zalivu Bristola. Pažljivim proučavanjem fileta i brojanjem parazita po gramu ribe, otkrivene su zanimljive tendencije: kod keta i roze lososa broj crva je rastao, dok je kod coho i crvenog lososa ostao stabilan.

"To pokazuje da ovi paraziti i dalje pronalaze sve potrebne domaćine za svoj životni ciklus, što može biti znak ekosistema koji je stabilan ili se polako oporavlja", objašnjava Mastik, preneo je portal Science Alert.