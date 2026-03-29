To je Polinjano a Mare, primorski grad smešten na suncem obasjanoj jadranskoj obali Italije.

Nije poznat samo po svojim zapanjujućim liticama i belim šljunkovitim plažama koje kao da izlaze iz renesansne slike, već je hvaljen i po obilju gostoljubivih objekata. Od prijatnih restorana do šarmantnih hotela i neobičnih pansiona, Polinjano a Mare otelotvoruje suštinu italijanskog gostoprimstva.

Na drugom mestu energični grad Hualijen na Tajvanu, grad koji pulsira živahnim noćnim pijacama i impresivnom prirodnom lepotom Na trećem mestu je San Sebastijan – grad koji je širom sveta poštovan zbog svoje lepote, ali i gastronomije i brojnih restorana sa Mišelinovim zvezdicama.

Prema anketi sajta booking na četvrtom mestu liste najgostoljubivijih gradova je Drezden u Nemačkoj, na pšetom Klajpeda u Litvaniji, a na šestom - Jork u Velikoj Britaniji.

Sledi Ušuaja u Argentini na sedmom mestu, Porto de Galinjas u Brazilu na osmom mestu, Meksiko Siti na devetom i Gold koast u Australiji na desetom mestu, piše traveller365.



