Nemački supružnici Kristijan Stefen (53) i Melisa En Stefen (48), koji žive u Španiji, uhapšeni su u aprilu 2025. godine nakon što su komšije prijavile da njihova deca - osmogodišnji blizanci i desetogodišnji dečak - nikada nisu išli u školu niti se igrali napolju, još od izbijanja korone 2000 godine. Paranoični roditelji su držali decu zatvorenu čak četiri godine.

Ispostavilo se da su deca bila zatvorena u kući između decembra 2021. i aprila 2025. godine - nisu nijednom izašla napolje.

Istražitelji su opisali kuću kao „kuću užasa“, punu smeća, lekova i maski, i napomenuli su da su deca bila primorana da nose maske i pelene, čak i kada im nisu bile potrebne.

Deca navodno nisu napuštala svoj dom niti su imala kontakt sa drugima - čak ni putem medija - tokom celog ovog četvorogodišnjeg perioda. Pokazivali su simptome razvojnih problema, uključujući krive noge, pogrbljena leđa, lošu kontrolu bešike i creva i strah od spoljašnjosti.

Istražitelji su takođe pronašli uznemirujuće ilustracije dece na unutrašnjoj strani njihovih krevetića, koje prikazuju čudovišta sa nazubljenim zubima.

Zvaničnici sugerišu da su roditelji patili od ekstremnog sindroma anksioznosti izazvanog COVID-om, što je očigledno stvarnost.

Kristijan i Melisa Stefen osuđeni su na po dve godine i 10 meseci zatvora, pošto su obojica proglašeni krivima za nasilje u porodici, uobičajeno psihološko zlostavljanje, napuštanje dece i nezakonito pritvaranje.

Navodno su se tužioci nadali da će supružnike zatvoriti do 25 godina, ali je sudija uzeo u obzir njihovo mentalno stanje i „sindrom anksioznosti izazvan COVID-om“ od kojeg su oboje patili. Iako zvuči kao da su možda bili psihopate koje su zlostavljale čak i pre COVID-a, a to je bio samo izgovor da opravdaju svoj tretman dece.

Sudija je zabranio roditeljima da viđaju ili komuniciraju sa svojom decom dok ne napune 18 godina.

U međuvremenu, deca ostaju u ustanovi za maloletnike u Kneževini Asturija, gde primaju intenzivnu psihološku negu i fizikalnu terapiju kako bi se ispravili problemi izazvani godinama zatočeništva, poput skeletnih deformacija i teške socijalne anksioznosti.

BONUS VIDEO