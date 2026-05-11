Evropska unija je na spisak sankcija protiv Rusije dodala 16 fizičkih i 7 pravnih lica, navodi se u dokumentu Saveta EU.

Nakon ažuriranja spiska, na njemu su se uglavnom našli ruski dečji kampovi i organizacije za vojno-patriotsko vaspitanje, kao i regionalni zvaničnici povezani sa tom oblašću.

Pod sankcijama se našao Nahimovski pomorski institut Ministarstva odbrane Rusije, regionalno odeljenje DOSAAF u Sevastopolju, kao i pet dečjih centara u Rusiji, pod optužbom da su smeštali decu evakuisanu iz zone borbenih dejstava na početku Specijalne vojne operacije, što u Briselu nazivaju „nezakonitom deportacijom“.

Na crnu listu uvršteni su i ruski dečji centri "Ali Parusa" u Evpatoriji, kao "Orlenok" u Tuapseu i druge organizacije.

U Rusiji su više puta isticali da će se zemlja izboriti sa sankcionim pritiskom koji je Zapad počeo da vrši na Rusiju pre nekoliko godina i koji nastavlja da pojačava.

