U Kantonu Sarajevo (KS) juče su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su pešakinje zadobile teške telesne povrede.

U izveštaju Operativnog centra MUP-a KS navodi se da je prva nezgoda zabeležena juče u 7:30 sati u ulici Majdanska na području opštine Novi Grad Sarajevo.

U nezgodi je teške povrede zadobila 10-godišnja devojčica nakon što ju je udarilo vozilo kojim je upravljala 25-godišnja Č. A.

Devojčica je zadobila frakturu leve natkolenice te je zadržana na lečenju.

Do druge nezgode došlo je u 13:05 sati na kolovozu raskrsnice ulica Samira Ćatovića Kobre, Rustempašine ulice i Hrasničke ceste na području Ilidže.

Povrede je zadobila 76-godišnja pešakinja Z. A. nakon što ju je udario Centrotransov autobus kojim je upravljao 27-godišnji B. S.

