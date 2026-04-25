Boško Obradović ponovo se pojavio u javnosti i žestoko opleo po opoziciji.

On je gostujući na KTV istakao da opozicija "nije položila ispit" i treba da se povuče pred blokaderima.

- Ona jednostavno treba se povuća. Znači, nismo položili ispiti, nismo uspeli da se dogovorimo, nismo smenili ovu vlast, nismo pokazali određenu zrelost, sposobnost, umeće da to uradimo. Svi mi koji smo se do sada bavili politikom – politička penzija, svi, samo to svi. Nismo se pokazali, nismo dostojni, nemamo rezultate. Znači, mi nismo zreli. Mi nismo ozbiljni, mi treba da se skonimo - napomenuo je on.

- Oni (opozicija) će uraditi na svojom ukrupnjavanju kad se raspišu izbori, da bi preživeli u politici. Kraj priče - rekao je Obradović, ali i dodao:

- U ukrupnjavanju strateškom, ukrupnjavanju na korist ovoga naroda i države. Ukrupnjavanju koja ih lišava stranačkih i ličnih interesa – do toga neće doći. To nisu ti ljudi. To nisu te, da tako kažem, brige o opštem interesu na prvom mesto. Ili da shvate da to što su do sad radili niko više ništa ne veruje, što izgleda da nisu još shvatili, a niko više ništa ne veruje.

- Recite mi, ko nije marginalan na ovoj trenutnoj srpskoj političkoj sceni? Ko ima više od 1, 2 ili 3 posto? Niko u srpskoj opoziciji. Zato što je politička scena doživela debakl, zato što ljudi više ne veruju političarima u opoziciji - rekao je on.

