Najmanje osam osoba, među kojima i deca, ubijeno je, a više njih ranjeno u masovnoj pucnjavi u gradu Šrivportu, trećem najmnogoljudnijem gradu američke savezne države Luizijane, dok je osumnjičeni napadač takođe mrtav, saopštila je danas lokalna policija.





Prema navodima policije, pucnjava se dogodila rano jutros po lokalnom vremenu, a žrtve su starosti od 18 meseci do 14 godina.





Dve odrasle žene zadobile su prostrelne rane glave i preživele, dok je jedan dečak povređen nakon što je skočio sa krova, prenosi lokalna televizija KTBS, podružnica ABC-ja za Luizijanu.

Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u odvojenom incidentu u okrugu Bosijer Periš.





Na terenu je i dalje veliki broj policijskih snaga, a prema prvim informacijama, slučaj ima elemente porodičnog nasilja.





Istraga je u toku, a nadležni najavljuju da će više informacija biti saopšteno naknadno.

