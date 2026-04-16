U opsežnoj akciji Uprava policije Crne Gore uhapšene su tri osobe osumnjičene za krivično delo zelenaštvo, dok je tokom pretresa na više lokacija zaplenjeno oružje, vozila i sredstva za komunikaciju.

Kako je saopšteno iz policije, službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, u saradnji sa kolegama iz Bara i granične policije u Ulcinju, sproveli su koordinisanu akciju usmerenu na razbijanje nezakonitih aktivnosti vezanih za zelenaštvo.

Tokom pretresa prostorija koje koristi G.D. (43), pronađen je i oduzet pištolj marke „Beretta“ sa municijom u okviru, za koji se sumnja da je bio u ilegalnom posedu, kao i putničko vozilo marke BMW i sredstva komunikacije. On se sumnjiči za zelenaštvo, ali i za krivična dela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

U nastavku akcije, policija je pretresla i prostorije koje koristi D.M. (32), od kojeg je ranije oduzeto vozilo koje će biti predmet dalje istrage. On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo zelenaštvo.

Pretres je obavljen i kod Lj.T. (43), gde su pronađene i oduzete dve lovačke puške, vozilo marke Range Rover, kao i sredstva za komunikaciju. I on je lišen slobode zbog sumnje na zelenaštvo.

Prema sumnjama istražnih organa, osumnjičeni su u dužem vremenskom periodu, koristeći tešku materijalnu situaciju oštećenog, uz pretnje po život i telo, ugovarali zajmove pod nepovoljnim uslovima i na taj način pribavljali nesrazmernu imovinsku korist.



Sva trojica osumnjičenih biće, uz krivične prijave, privedena nadležnom tužiocu u zakonom predviđenom roku.



Iz policije poručuju da će nastaviti intenzivne aktivnosti na suzbijanju zelenaštva i drugih oblika kriminala, sa ciljem očuvanja bezbednosti građana.

