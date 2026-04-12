Slovenačka policije je juče, postupajući po međunarodnoj poternici NCB Interpol Podgorica, uhapsila I.Lj (33), državljanina Crne Gore - saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, Interpol Podgorica je međunarodnom poternicom potraživao I.Lj. radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje u saizvršilaštvu.

- I.Lj. se sumnjiči da je ova krivična dela izvršio na način što je, kao član organizovane kriminalne grupe (OKG), sprovodio kriminalne aktivnosti – prenošenje cigareta kao robe čiji je promet ograničen preko carinske linije, uz izbegavanje carinskog nadzora, te da je, kao član OKG, potom učestvovao u prodaji cigareta, kao i rasturanju, prikrivanju i krijumčarenju ove robe iz Slobodne carinske zone Luka Bar za države regiona i EU - navodi se u saopštenju.

Dodaju da sledi dalja komunikacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Ljubljana, radi ekstradicije ovog lica Crnoj Gori.

