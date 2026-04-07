Američki ministar odbrane Pit Hegset našao se pod ozbiljnim optužbama da predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu dostavlja netačne i obmanjujuće informacije o toku sukoba sa Iranom, prenosi Vašington post, pozivajući se na dobro upućene izvore.

Kako se navodi, procene i izjave šefa Pentagona o situaciji na Bliskom istoku ne poklapaju se sa realnim stanjem na terenu. Unutar Trampove administracije postoji zabrinutost da su njegove tvrdnje o vojnim operacijama previše optimistične i da mogu dovesti u zabludu ne samo javnost, već i samog predsednika.

Posebno se ističe da Hegset već nedeljama tvrdi kako Iran praktično nema funkcionalne kapacitete protivvazdušne odbrane, što je, prema izvorima, u suprotnosti sa dostupnim informacijama.

Prema sagovornicima ovog lista, ovakve izjave utiču na to da i predsednik SAD iznosi procene koje ne odražavaju stvarnu situaciju, čime se dodatno komplikuje komunikacija i donošenje odluka.

U međuvremenu, američka politička scena dodatno se uzburkala nakon što je demokratska kongresmenka Jasamin Ansari najavila pokretanje postupka opoziva protiv Hegseta. Kako prenosi Aksios, ovaj potez mogao bi biti povezan sa njegovom ulogom u vođenju američkih vojnih operacija usmerenih ka Iranu.