U slučaju dalje eskalacije sukoba, Iran upozorava da je spreman da izazove potpuni energetski kolaps u regionu, ciljajući ključna postrojenja u Persijskom zalivu.

Iranski vojni zvaničnici prete time da se većina najvažnijih energetskih objekata na Bliskom istoku nalazi u priobalnoj zoni, što ih čini lakim metama.

Navodi se da su sve ključne elektrane unutar dometa iranskih dronova i projektila.

Prema objavljenim mapama i vojnim procenama, na meti bi se mogli naći sledeći strateški objekti:

⚫️Saudijska Arabija: Postrojenja u Al Katifu, čiji kapacitet premašuje 4000 MW.

Upotrebiće nuklearno oružje?! Bela kuća izdala hitno saopštenje!

Upotrebiće nuklearno oružje?! Bela kuća izdala hitno saopštenje!

Hitno! Mediji: Iran preduzeo radikalan korak prema Americi!

Hitno! Mediji: Iran preduzeo radikalan korak prema Americi!

⚫️Ujedinjeni Arapski Emirati: Gigantski kompleksi Džebel Ali i Baraka (kapaciteta do 5600 MW), kao i najveća solarna elektrana na svetu, "Muhamed bin Rašid".

⚫️Katar: Ključna gasna postrojenja u mestima Ras Lafan i Al Hor.

Geopolitičke posledice

Stručnjaci upozoravaju da bi napad na ova čvorišta značio ne samo mrak za milione ljudi, već i momentalni prekid globalnog snabdevanja energentima, što bi, uz pretnje nuklearnim udarima, svet gurnulo u nepopravljivu ekonomsku i humanitarnu krizu.