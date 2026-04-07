U slučaju dalje eskalacije sukoba, Iran upozorava da je spreman da izazove potpuni energetski kolaps u regionu, ciljajući ključna postrojenja u Persijskom zalivu.
Iranski vojni zvaničnici prete time da se većina najvažnijih energetskih objekata na Bliskom istoku nalazi u priobalnoj zoni, što ih čini lakim metama.
Navodi se da su sve ključne elektrane unutar dometa iranskih dronova i projektila.
Prema objavljenim mapama i vojnim procenama, na meti bi se mogli naći sledeći strateški objekti:
⚫️Saudijska Arabija: Postrojenja u Al Katifu, čiji kapacitet premašuje 4000 MW.
⚫️Ujedinjeni Arapski Emirati: Gigantski kompleksi Džebel Ali i Baraka (kapaciteta do 5600 MW), kao i najveća solarna elektrana na svetu, "Muhamed bin Rašid".
⚫️Katar: Ključna gasna postrojenja u mestima Ras Lafan i Al Hor.
Geopolitičke posledice
Stručnjaci upozoravaju da bi napad na ova čvorišta značio ne samo mrak za milione ljudi, već i momentalni prekid globalnog snabdevanja energentima, što bi, uz pretnje nuklearnim udarima, svet gurnulo u nepopravljivu ekonomsku i humanitarnu krizu.
