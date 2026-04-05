U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju oko podneva na području Dubci u Hrvatskoj, jedna osoba na motociklu je poginula, dok su dve povređene, saopštila je policija.

Prema dostupnim informacijama, prijava o sudaru motocikla, na kojem su se nalazile dve osobe, i putničkog automobila primljena je oko 12:10 časova.

Usled sudara, jedna osoba na motociklu je preminula na licu mesta, dok je druga hitno prevezena u bolnicu. Težina povreda još nije poznata. Vozaču putničkog automobila se ukazuje medicinska pomoć na mestu nesreće, prenose hrvatski mediji.

Zbog obezbeđenja mesta događaja i sprovođenja policijske istrage, deonica puta D-8 na području Dubca je zatvorena za sav saobraćaj.

