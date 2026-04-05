Tužiteljka Mladenka Manojlović iz Višeg javnog tužilaštvu u Subotici izjavila je danas da je tužilaštvo slučaj u Kanjiži u kojem je pronađen eksploziv kvalifikovalo kao krivično delo nedozvoljena proizvodnja, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom diverzija.

Više javno tužilaštvo u Subotici je u saradnji sa pripadnicima kriminalističko-istražne grupe vojne policije, kao i svih bezbednosnih službi, izvršilo uviđaj na delu puta koji se nalazi između mesta Gornjih Breg i Vojvode Zimonjića i tom prilikom pronašli smo dva ranca u kojima se nalazilo oko 4 kilograma materije za koju se pretpostavlja da se radi o plastičnom eksplozivu.

Pored toga, pronađen je i podoban materijal za izradu eksplozivne naprave. Delo je kvalifikovano kao krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 3 u vezi člana 2 krivičnog zakonika, a u vezi sa krivičnim delom diverzije iz člana 313 u vezi člana 30 krivičnog zakonika. U daljem periodu preduzimaće se sve neophodne radnje da bi se pronašao počinilac ovih krivičnih dela.