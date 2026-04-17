Holandska avio-kompanija KLM je u četvrtak saopštila da će otkazati 160 letova u Evropi u narednom mesecu zbog rastućih cena goriva.
Holandski ogranak avio-grupe Er Frans KLM (AIRF.PA) je saopštio da su otkazivanja pogodila manje od 1% ukupnih evropskih letova.
KLM je takođe saopštio da ne doživljava nestašicu mlaznog goriva.
I Lufthanza otkazuje letove
I kompanija Lufthanza objavila je da obustavlja međugradskugradske linije. Svih 27 aviona biće prizemljeno od 18. aprila.
Odluka je doneta zbog rasta cena kerozina, kao i serije štrajkova pilota.
Od 8. aprila sindikati su obustavili rad u najgorim danima, zbog čega su otkazani brojni letovi.
