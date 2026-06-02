Sezona berbe malina uskoro počinje širom Srbije, a proizvođači su već u potrazi za sezonskim radnicima. Ove godine dnevnice za berače dostižu i do 6.000 dinara, uz obezbeđen smeštaj i hranu.

Oglasi za berače malina već su preplavili društvene mreže, dok mnogi smatraju da se u sezoni može zaraditi više nego u pojedinim stalnim poslovima.

Zarada berača i iznad prosečne plate

Najvredniji sezonski radnici tokom mesec dana berbe mogu da zarade i više od prosečne plate u Srbiji, piše beogradski medij.

Zbog toga interesovanje za ovaj posao postoji, ali je i dalje prisutan problem nedostatka radne snage.

U jednom od oglasa navodi se:

„Potrebne su 2 žene, devojke ili bračni par za berbu malina. Stan i hrana obezbeđeni. Dnevnica od 5.000 do 6.000 dinara, a može i više, u zavisnosti od učinka ili po kilogramu. Berba se odvija u okolini Guče.“

Sve teže pronaći sezonske radnike

Proizvođači ističu da je iz godine u godinu sve teže pronaći berače, zbog čega su prinuđeni da povećavaju dnevnice i nude bolje uslove rada. Uprkos tome, deo oglasa izaziva i negativne komentare na društvenim mrežama, gde pojedini korisnici smatraju da ponuđena zarada nije dovoljna za težak fizički rad. Pa možemo da vidimo i komentare tipa: "Za te pare beri sam", "Ko će da se muči za taj novac?".

Zbog nedostatka radne snage, pojedini malinari se odlučuju da berbu obavljaju porodično, bez angažovanja sezonskih radnika. Ipak, oni koji moraju da plate radnu snagu i dalje se suočavaju sa izazovima u pronalaženju berača, piše Kurir.

