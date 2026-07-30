Poreska uprava saopštila je da danas, 30. jula, ističe rok za prijavu i plaćanje poreza za drugi kvartal ove godine za fizička lica koja ostvaruju prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, odnosno frilensere.

Poresku prijavu na Obrascu PP OPO-K obveznici mogu da podnesu preko portala Poreske uprave ePorezi, u papirnom obliku neposredno ili poštom nadležnoj filijali Poreske uprave, kao i preko portala Frilenseri.

Iz Poreske uprave podsećaju da nepoštovanje propisanog roka podleže prekršajnoj odgovornosti u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.