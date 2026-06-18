Pevač Radoslav Rodić Roki nedavno je boravio u Kliničko-bolničkom centru Zemun zbog problema sa kukom, a sada je otkrio kroz kakve zdravstvene izazove trenutno prolazi.



-Danas sam izašao iz bolnice, upravo sam napustio kliniku. Nažalost, više nema zdravstvenog vaspitanja kao nekada. Danas nemamo dovoljno razvijenu kulturu brige o zdravlju, a ono bi trebalo da nam bude najvažnije. Kada telo počne ozbiljno da upozorava, tada je već kasno-kaže Roki na početku razgovora.

Kako ističe, prve tegobe sa kukom osetio je još pre pet ili šest godina, ali je verovao da je reč o prolaznom problemu.

-Mislio sam da će proći samo od sebe. Međutim, stanje je postajalo sve gore. Kada sam se konačno obratio lekaru, rekao mi je: „Gde si bio do sada?“ To je ona stara priča -dok si mlad, ne obraćaš pažnju na signale koje ti telo šalje -objašnjava pevač.

Roki smatra da ljudi često zanemaruju prve simptome i upozorenja organizma.

- Zaista mislim da bi ljudi trebalo mnogo više da vode računa o svom zdravlju. Telo je pametnije od mozga, ono prvo registruje problem i šalje signale. Dok smo u punoj snazi, ne prihvatamo da su to već prvi znaci da nešto nije u redu. Zato svima savetujem da slušaju svoje telo. Ako poštujete sebe, obratićete pažnju na te signale. Nažalost, ja sam bio iz ove druge grupe. Danas delim savete, a i sam sam bio neposlušan- iskren je umetnik.

Nakon poslednje kontrole lekari su mu saopštili da operacija više ne može da se odlaže.

- Bio sam na rutinskoj kontroli. Pogledali su rezultate magnetne rezonance i rekli mi da nema više odlaganja. Sada sledi ozbiljniji deo lečenja. Na listi sam za operaciju kuka koja bi trebalo da bude obavljena u septembru ili oktobru - otkriva Roki.

Na kraju razgovora, pevač je izrazio zahvalnost medicinskom osoblju koje vodi brigu o njegovom zdravlju.

-Želeo bih da se zahvalim preljubaznoj doktorki Aleksandri Živković i doktoru Milenku Staniću, kao i doktoru Goranu Aleksandriću, poznatijem kao Simke, koji je sve organizovao i povezao. On je čovek koji svima pomaže - poručio je Radoslav Rodić Roki.

Alo/Kurir

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