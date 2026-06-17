Provokativna objava jedne turističke organizacije na Instagramu pokrenula je lavinu komentara i oštru debatu o tome da li severna obala Evrope zaista može da parira hrvatskom Jadranu.

Poljska turistička organizacija je na svom zvaničnom profilu pokrenula kampanju koja promoviše poljsku obalu kao alternativu hrvatskom Jadranu, ističući mirnije plaže, niže cene i manje gužve.

U objavi i video sadržaju, pod sloganom koji poredi izbor "umesto Hrvatske", prikazane su plaže Baltičkog mora uz poruke o prednostima poput tišine, dostupnosti i gastronomije.

Kampanja je ubrzo izazvala brojne reakcije i kritike korisnika, koji smatraju da se radi o neuporedivim destinacijama.

Glavni argumenti protiv poređenja odnose se na vremenske uslove i temperaturu vode. Dok Jadransko more tokom leta dostiže više temperature pogodne za kupanje, Baltičko more je znatno hladnije i sa manje stabilnim vremenskim prilikama.

Zbog toga su mnogi korisnici komentarisali da su "plaže prazne s razlogom", navodeći da se Jadran i Baltik ne mogu realno porediti kao letnje destinacije.

Jedna od tema rasprave bile su i cene. Iako promotivna kampanja ističe Poljsku kao povoljniju opciju, deo turista tvrdi da to nije uvek slučaj i da u pojedinim situacijama smeštaj i usluge mogu biti skuplji nego u Hrvatskoj.

Ipak, poljska obala ima svoje specifične adute koji privlače posetioce, posebno ljubitelje prirode i aktivnog odmora.

Sopot je poznat po najdužem drvenom molu u Evropi i živahnom noćnom životu. Gdanjsk spaja istoriju i uređene plaže, dok je poluostrvo Hel popularno među ljubiteljima jedrenja i sportova na vodi.

Kolobžeg i Svinoujšće predstavljaju važne centre banjskog turizma i nude široke prirodne plaže na Baltiku.

Uprkos promociji i pokušaju da se istaknu prednosti severne Evrope, Jadransko more i dalje ostaje dominantan izbor velikog broja letnjih turista zbog toplijg mora i stabilnijih vremenskih uslova.