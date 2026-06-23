Trešnje su svima omiljeno letnje voće, ali njihova sezona traje svega nekoliko nedelja. Upravo zato mnogi žele da ih sačuvaju za hladnije dane kako bi tokom zime mogli da ih koriste za kolače, pite, kompote, smutije ili kao zdravu užinu.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da jedna česta greška može pokvariti rezultat. Ako se trešnje ne pripreme pravilno, nakon zamrzavanja često se slepe u jednu veliku grudvu, što otežava kasniju upotrebu i utiče na njihov kvalitet.

Sve počinje izborom plodova

Za zamrzavanje treba birati zrele, čvrste i neoštećene trešnje. Prezreli ili oštećeni plodovi brže gube ukus i teksturu tokom skladištenja.

Pre zamrzavanja trešnje je potrebno dobro oprati pod mlazom hladne vode kako bi se uklonile nečistoće, a zatim ih potpuno osušiti.

Ovaj korak je izuzetno važan jer višak vlage dovodi do stvaranja kristala leda i slepljivanja plodova.

Da li vaditi koštice?

Trešnje se mogu zamrzavati sa košticama ili bez njih.

Plodovi sa košticama uglavnom bolje zadržavaju oblik i prirodnu sočnost, dok su očišćene trešnje praktičnije za kasniju pripremu kolača, pita i drugih deserata.

Izbor zavisi od načina na koji planirate da ih koristite tokom zime.

Najvažniji korak koji mnogi preskaču

Ključ uspešnog zamrzavanja krije se u postupku poznatom kao predzamrzavanje.

Trešnje rasporedite u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje, vodeći računa da se plodovi ne dodiruju. Pleh zatim stavite u zamrzivač na nekoliko sati, dok se trešnje potpuno ne stegnu.

Tek nakon toga prebacite ih u kese ili posude namenjene za zamrzavanje.

Na ovaj način svaki plod ostaje zaseban, pa kasnije možete uzeti samo potrebnu količinu bez odmrzavanja cele zalihe.

Kako ih pravilno skladištiti

Kada su trešnje potpuno zamrznute, spakujte ih u kese za zamrzavanje ili hermetički zatvorene posude.

Poželjno je da iz ambalaže uklonite što više vazduha kako bi plodovi duže zadržali svežinu, ukus i aromu.

Takođe, preporučuje se da na pakovanju napišete datum zamrzavanja.

Ako se pravilno čuvaju, trešnje mogu trajati i do godinu dana, iako najbolji kvalitet zadržavaju tokom prvih šest do osam meseci.

Trik za ukusnije kolače i pite

Ako planirate da zamrznute trešnje koristite za pripremu kolača ili pita, pre zamrzavanja ih možete blago posuti šećerom.

Tanak sloj šećera pomaže da plodovi sačuvaju intenzivniji ukus, a tokom pečenja ispuštaju manje tečnosti, što doprinosi boljoj teksturi gotovog deserta.

Zašto se isplati zamrznuti trešnje?

Pravilno zamrznute trešnje omogućavaju da i usred zime uživate u ukusu leta. Uz nekoliko jednostavnih koraka, ovo sezonsko voće može ostati sočno, aromatično i spremno za upotrebu mesecima nakon berbe.

Najvažnije je da ne preskočite predzamrzavanje – upravo taj mali korak pravi najveću razliku.