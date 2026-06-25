Trešnje su jedno od najomiljenijih sezonskih voćki koje se konzumiraju sirove, ali se često koriste i u pripremi kolača, torti, pita i čizkejkova. Osim što su ukusne, one se ubrajaju u grupu namirnica koje se nazivaju supervoćem zbog svog bogatog nutritivnog sastava.

Bogat izvor vitamina i antioksidanasa

Trešnje sadrže visok nivo antioksidanasa i poznate su po svom protivupalnom delovanju. Često se navode kao korisne u prevenciji i ublažavanju simptoma gihta.

Pored toga, spadaju među retko voće koje prirodno sadrži melatonin, hormon koji može doprineti boljem snu i pomoći kod nesanice.

Bogate su vitaminima C, A i E, kao i mineralima poput kalijuma, gvožđa, cinka, bakra i mangana.

Nutricionisti ih često preporučuju kao deo uravnotežene ishrane, jer doprinose hidrataciji organizma i ne opterećuju digestivni sistem.

Peteljke trešanja – deo voća koji se često zanemaruje

Iako se najčešće bacaju, peteljke trešanja tradicionalno se koriste u narodnoj medicini za pripremu čaja.

Veruje se da ovaj napitak može imati blagotvorno dejstvo na organizam, posebno na bubrege i mokraćne kanale.

Čaj od peteljki trešanja

Čaj od peteljki trešanja se priprema jednostavno, a u tradicionalnoj upotrebi se koristi za:

Podršku radu bubrega i mokraćnih puteva

Olakšavanje izbacivanja viška tečnosti iz organizma

Ublažavanje tegoba kod reume

Osećaj osveženja i povratak energije

Kako se priprema čaj

Za pripremu čaja potrebno je najpre dobro osušiti peteljke trešanja, najbolje na prirodan način, na suncu.

Nakon toga se šaka sušenih peteljki kuva u oko jednom litru vode. Kada voda provri, skida se sa ringle, posuda se poklopi i ostavlja da odstoji oko sat vremena.

Nakon ceđenja, napitak je spreman za konzumaciju, a po želji se može zasladiti medom.

Tradicionalno se preporučuje konzumacija nekoliko puta dnevno, najčešće tri do četiri šolje.

Prirodna namirnica sa mnogo potencijala

Trešnje nisu samo sezonska poslastica, već i voće koje se u narodnoj i savremenoj ishrani sve češće posmatra kao funkcionalna namirnica.

Zahvaljujući bogatom sastavu i različitim načinima upotrebe, od svežeg ploda do čaja od peteljki, one zauzimaju posebno mesto među voćem koje kombinuje ukus i potencijalne zdravstvene benefite.