Kina subvencijama, manipulacijama deviznog kursa i veštački niskom domaćom tražnjom uništava nemačku industriju, ocenili su britanski stručnjaci. Odgovor Berlina na postupke Kine kakve opisuju nazvali su katastrofalnim.

"Beda" nemačke industrije poprilično je posledica agresivne ekonomske i trgovinske politike Pekinga, prema izveštaju Centra za evropsku reformu (Centre for European Reform), prenosi dpa.

Kako se navodi, Kina agresivnom izvoznom politikom pritiska vodeće nemačke industrije, ali i srednja preduzeća.

Istovremeno se nemački proizvodi u Kini sve ređe kupuju zbog manipulisanog kursa i potisnute domaće tražnje.

Umesto da se suprotstave pritisku iz Kine, nemački političari, prema navodima centra, u Briselu i u okviru G7 podmeću klipove u točkove - i time štete sopstvenoj privredi.

Pariz se, kažu, često odlučnije zalaže za interese nemačke industrije nego Berlin.

Bez bolje zaštite od kineskog izvoza koji država subvencioniše, Nemačkoj preti deindustrijalizacija uz zatvaranje fabrika i gubitak stručnih kapaciteta, navodi se u izveštaju.

Industrijski centri poput Štutgarta i Volfsburga moraju da se pripreme za posledice ekonomskog propadanja poput rasta stope razvoda, samoubistava i zavisnosti od droge, što je poznato iz Sjedinjenih Država, upozoravaju stručnjaci.

Ni odluka da se odustane od politike štednje i ulože milijarde u naoružavanje nije dovoljna da spase nemačku industriju.

"Berlin bi trebalo da deluje ofanzivno umesto defanzivno i da podrži Pariz u nastojanju da se MMF i G7 navedu da se pozabave potcenjenom kineskom valutom i njenim jednostranim trgovinskim modelom", jedan je od zaključaka stručnjaka.