Veliki broj građana tek neposredno pred odlazak u penziju sazna da im nedostaju meseci, pa čak i godine radnog staža. Problem najčešće nastaje zbog neuplaćenih doprinosa, ugašenih firmi ili nepotpunih evidencija, a posledice mogu direktno da utiču na visinu buduće penzije. Gubitak čak i kraćeg perioda staža može da umanji lični koeficijent i dovede do nižih mesečnih primanja.

Kako prenosi Kurir Biznis, zaposleni u PIO fondu upozoravaju da veliki broj ljudi tek prilikom podnošenja zahteva za penziju otkrije da pojedini periodi rada nisu evidentirani u sistemu. Upravo zbog toga stručnjaci savetuju da se podaci proveravaju mnogo ranije, a ne neposredno pred penzionisanje.

Tri najčešće greške koje utiču na visinu penzije

Jedan od najčešćih problema odnosi se na firme koje su završile u stečaju ili likvidaciji. Tokom devedesetih i dvehiljaditih godina veliki broj preduzeća prestao je sa radom, a kod pojedinih zaposlenih doprinosi nikada nisu pravilno evidentirani.

Druga česta greška odnosi se na vojni rok i porodiljsko odsustvo. Mnogi muškarci zaboravljaju da pod određenim uslovima vreme provedeno na služenju vojnog roka može biti priznato kao staž, dok žene ponekad imaju neusklađene podatke iz ranijeg perioda karijere.

Treći problem vezan je za honorarne poslove. Na određene ugovore o privremenim i povremenim poslovima, kao i pojedine autorske ugovore, plaćaju se doprinosi za PIO, pa i taj period može biti priznat kao staž, u skladu sa uplaćenim doprinosima.

Kako da proverite svoj evidentirani staž

Građani danas mogu da izvrše proveru elektronskim putem preko novih digitalnih servisa PIO fonda. Potrebno je da imaju registrovan nalog na portalu eUprava i aktiviranu aplikaciju ConsentID, nakon čega mogu da koriste usluge „Moj staž i penzija“ i „e-Kalkulator“. Stari sistem sa PIN kodovima više se ne izdaje i postepeno je ugašen.

Kroz ove servise moguće je pregledati evidentirani radni staž, podatke o poslodavcima i okvirnu procenu buduće penzije. Pristup je moguć i preko opcije „Moji podaci“ na portalu eUprava.

Šta da uradite ako nedostaju podaci

Ako primetite da određeni period rada nije evidentiran, prvi korak je obraćanje bivšem ili sadašnjem poslodavcu kako bi dostavio ili ispravio potrebnu dokumentaciju. Ukoliko firma više ne postoji, potrebno je prikupiti dostupne dokaze, poput ugovora o radu, potvrda ili dokumentacije iz istorijskih arhiva i dostaviti ih nadležnoj filijali PIO fonda.

Stručnjaci upozoravaju da proveru ne treba ostavljati za poslednju godinu radnog staža. Što ranije otkrijete eventualne nepravilnosti, veće su šanse da ih na vreme ispravite i obezbedite sebi veću penziju. Nekoliko minuta provere danas može da napravi značajnu razliku u iznosu koji ćete primati svakog meseca kada odete u penziju.