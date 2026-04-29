Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za „Blic“ i švajcarski „Blick“, u emisiji „Blic pita“, da Srbija već punih 14 godina uspeva da održi stabilan kurs dinara, što je, kako je naglasio, jedinstven slučaj u istoriji zemlje.

Govoreći o ekonomskim rezultatima, Vučić je podsetio na period ranijih vlasti, kada je dinar značajno oslabio u odnosu na evro.

- Hoćete da mi kažu da u njihovo vreme kurs bio stabilan, a danas nije? Kako to da kažu, kada je tada dinar sa 74 otišao na 118 za evro? To je bila realnost. Danas imamo stabilnost kakvu nikada nismo imali u istoriji Srbije – istakao je predsednik.

On je dodao da su, osim stabilnog kursa, ostvareni i značajni rezultati u infrastrukturi, ističući da je izgrađeno više autoputeva i brzih saobraćajnica nego u prethodnih šest decenija. Takođe je naveo napredak u železničkom saobraćaju, razvoju avio-linija, modernizaciji aerodroma u Beogradu, Nišu i Čačku, kao i izgradnji naučno-tehnoloških parkova širom zemlje.

Vučić je istakao i rast životnog standarda kroz povećanje plata i penzija, kao i mere poput besplatnog javnog prevoza u pojedinim gradovima i većeg ulaganja u lečenje dece.

Govoreći o projekcijama za ovu godinu, predsednik je rekao da se, uprkos globalnim krizama, očekuje rast bruto domaćeg proizvoda između 2,7 i 2,8 odsto, ali je upozorio da situacija na svetskom tržištu značajno utiče na sve ekonomije.

- Ne mogu da garantujem, jer vidite šta se dešava u svetu. Cena nafte je skočila sa 65 na čak 112 dolara. To su ogromni pritisci. Mi sada moramo da puštamo dodatne količine iz rezervi, ali to ima svoju cenu – objasnio je Vučić.

Kako je naveo, država ulaže dodatna sredstva kako bi nadomestila razliku u cenama i obezbedila stabilnost snabdevanja, iako to predstavlja ozbiljan finansijski izazov.

Posebno je naglasio da Srbija i dalje ima veliko poverenje investitora na međunarodnom finansijskom tržištu.

- Čak 95 odsto investitora u naše obveznice dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. To pokazuje da veruju u fiskalnu stabilnost Srbije i njen ukupni ekonomski potencijal – rekao je predsednik.

Ipak, upozorio je da globalne političke odluke i izjave velikih svetskih lidera mogu u svakom trenutku uticati na tržišta i stvoriti dodatne probleme.

Vučić je ocenio da se Evropa suočava sa izuzetno teškom situacijom, koju je opisao kao „savršenu oluju“, ističući da su ključni globalni igrači poput SAD, Kine i Rusije u poziciji da donose odluke koje oblikuju svetsku ekonomiju, često mimo interesa Evrope.

- Nadam se da ćemo uspeti da održimo rast blizu 2,8 odsto, uprkos svim izazovima. Ali jasno je da ne zavisi sve od nas – poručio je Vučić.