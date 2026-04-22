Naftovod Družba, koji prenosi rusku naftu kroz Ukrajinu do Mađarske i Slovačke, popravljen je i može nastaviti sa radom, objavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, okončavajući višemesečni zastoj između Kijeva i Budimpešte.

Naftovod iz sovjetskog doba nije u funkciji od ruskog napada dronom na zapadnu Ukrajinu krajem januara.

„Ukrajina je završila radove na popravci dela naftovoda Družba koji je oštećen ruskim napadom“, rekao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama objavljenoj na X.

„Naftovod može nastaviti sa radom“, dodao je.

Ova objava otvara put Mađarskoj da povuče veto na zajam od 90 milijardi evra za Ukrajinu, koji su lideri EU odobrili u decembru, ali ga je odlazeći premijer Viktor Orban iznenada blokirao u februaru kao reakciju na prekid isporuke nafte. Veto u poslednjem trenutku razbesneo je druge šefove država, koji su ga videli kao kršenje principa iskrene saradnje.

U svojoj poruci, Zelenski je jasno stavio do znanja da očekuje da će se ćorsokak prekinuti.

„Ovo povezujemo sa deblokiranjem evropskog paketa podrške Ukrajini, koji je već odobrio Evropski savet“, rekao je.

BONUS VIDEO