Siniša Mali je naveo da je naša država sprečila divljanje cena na pumpama i eventualne nestašice.

- U ovom trenutku imamo rezervi dizela u našim skladištima za 92 dana, rezervi benzina za 85 dana. Dakle, ništa da se ne desi u sledeća tri meseca, mi imamo dovoljno derivata. Sa 600 miliona kubnih metara gasa u našim rezervoarima i u Banatskom Dvoru i u Mađarskoj snabdeveni smo dovoljno. Umanjenjem akciza na gorivo za 25 odsto država je preuzela najveći teret ove krize na sebe. Da smo se držali tržišnih cena, dizel bi sada na pumpama koštao i više od 260 dinara, a ona je daleko ispod toga upravo zbog mera koje je država Srbija preduzela - naglasio je Mali.

Kako je naveo, ono što je kod nas drugačije u odnosu na ostale države je korišćenje rezervi.

- Mi imamo dovoljno rezervi. Kao što je predsednik Vučić govorio, nama su rezervoari puni nafte, dizela, benzina i mi smo pustili u sistem 40.000 tona dizela upravo da bismo stabilizovali tržište - rekao je Mali.

Na konstataciju direktorke MMF-a Kristaline Georgijeve da te mere samo "prolongiraju inflatorni bol", Mali je istakao da u Srbiji nema rasta inflacije u ovom trenutku kao što je to slučaj u nekim drugim zemljama koje su dozvolile, pošto su bile nespremne za krizu, da se cena benzina i cena dizela na pumpama podigne za 20-40 odsto.

Država je u petak, kada se pravi novi presek cena derivata, uspela da zadrži iste cene benzina i dizela. Cena dizela u narednih nedelju dana iznosiće 217 dinara, a benzina 191 dinar za litar.

Siniša Mali je dodao da će možda i u Srbiji doći do porasta inflacije u nekom trenutku.

- Međutim, mi ćemo se truditi da bude minimalna i da je što više prolongiramo, jer se nadamo na neki način da će ova kriza biti završena u skorije vreme, pošto svet neće izdržati. Neće jače i veće zemlje od Srbije izdržati, a ne Srbija. Mada, kažem još jedanput, mi smo se pokazali mnogo otpornijim na svaku krizu, pa i na ovu, od mnogih drugih - zaključio je Mali.

Smanjene akcize

Podsetimo, Vlada Srbije donela je prošle nedelje novu odluku o dodatnom smanjenju akciza na gorivo, koje će biti niže za ukupno 25 odsto u odnosu na ono što je predviđeno Zakonom o akcizama, kako bi se sprečio veći rast cena naftnih derivata.

Prema toj odluci, nivo akcize je dodatno smanjen sa 20 na 25 odsto u odnosu na zakonski nivo.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, u periodu do 24. aprila 2026. godine akciza na bezolovni benzin iznosiće 54 dinara po litru, dok je za dizel određena na 55,53 dinara. Kako su naveli iz Ministarstva finansija, zbog rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu država preuzima teret na sebe i smanjuje iznose akciza na olovni benzin, bezolovni benzin, odnosno benzin i gasna ulja ili dizel.

BONUS VIDEO