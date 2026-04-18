Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će američka podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rodžers u maju doputovati u Beograd kako bi potpisala ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnoj izložbi Ekspo 2027.

Mali je naglasio da će taj potez predstavljati novu fazu u odnosima između Srbije i SAD, ističući da je reč o prilici koju Srbija želi maksimalno da iskoristi.

Odgovarajući na pitanje o mogućem unapređenju saradnje između dve zemlje kroz organizaciju Ekspa, kao i o najavama da će američke kompanije predstaviti svoje inovacije na izložbi u Beogradu, Mali je podsetio da je među najvećim sponzorima Ekspa američka IT kompanija Cisco. Takođe je naveo da je potpisan ugovor sa američkom kompanijom Archer, koja planira demonstracione letove letećih taksija tokom Ekspa sledeće godine.

Mali je istakao da je prijem održan prethodne večeri u Ambasadi Srbije u Vašingtonu bio najposećeniji do sada i da je bio posvećen promociji Ekspa među učesnicima Prolećnog zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke.

„Pozvao sam što veći broj kompanija da dođu i predstave se. U ovom trenutku 137 zemalja je već potvrdilo učešće na Ekspu, a očekujemo da će ih biti i više. To je jedinstvena prilika za kompanije iz celog sveta, ne samo iz Amerike, da predstave svoje tehnologije, proizvode i dostignuća na jednom mestu pred tolikim brojem država“, rekao je Mali.

On je dodao da će Sara Rodžers, koja je zadužena za organizaciju učešća SAD na Ekspu u Beogradu, u maju lično doći u Srbiju, napominjući da je njen šef kabineta već imao zapaženo obraćanje na prijemu u rezidenciji.

Ministar finansija je naglasio da Ekspo nije važan samo za međunarodne partnere, već predstavlja veliku razvojnu šansu za Srbiju.

„Ekspo je prilika da sa svim državama koje dolaze u našu zemlju unapredimo saradnju u različitim oblastima – od politike, kulture i sporta do obrazovanja. To je šansa da promenimo percepciju Srbije, unapredimo njen brend i već od 2028. godine ubrzamo ekonomski rast i razvoj na osnovu uspešne organizacije Ekspa“, istakao je Mali.

Ponovio je da je na prijemu uputio poziv što većem broju kompanija da učestvuju, naglašavajući da je interesovanje već veliko.

„Sa 137 potvrđenih zemalja i očekivanim dodatnim učesnicima, Ekspo predstavlja jedinstvenu platformu za globalnu promociju i razmenu inovacija“, rekao je Mali.

Na prijemu u rezidenciji ambasadora Srbije u Vašingtonu, na kojem je promovisan Ekspo 2027, Mali je pozvao predstavnike najvećih svetskih kompanija da sarađuju sa Srbijom i uključe se u njen dalji razvoj.

Događaju je prisustvovalo više od 250 zvanica, uključujući preko 30 ambasadora, kao i visoke zvaničnike američke administracije, Stejt departmenta, Kongresa, Senata, Ministarstva trgovine i Ministarstva finansija SAD.

Među prisutnima bili su i predstavnici vodećih svetskih kompanija poput Apple-a, Meta-e, Google-a, Oracle-a, Texas Instruments-a, ExxonMobil-a, Schneider Electric-a, Fluor-a, NASA-e, Lockheed Martin-a, Axiom Space-a, Boston Scientific-a, Bayer-a, Amgen-a, FedEx-a, Goodyear-a, 3M-a, Marriott International-a, McDonald's-a, Coca-Cole i Booking Holdings-a.