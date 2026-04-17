Cene goriva u nemačkom gradu Ludvigsburg ponovo su u centru pažnje, a najnoviji podaci sa jedne benzinske pumpe pokazuju da vozači za litar goriva izdvajaju i više od dva evra.

Dizel se kreće od oko 2,12 do 2,13 evra po litru, dok benzin dostiže između 2,30 i 2,31 evro. Cena takozvanog „super“ goriva prelazi 2,05 evra po litru.

Ove brojke potvrđuju da su cene goriva u Nemačkoj i dalje na visokom nivou, uprkos očekivanjima da bi tržište moglo da se stabilizuje tokom godine.

Na istoj pumpi primetne su razlike između vrsta goriva, ali i manja odstupanja u cenama u toku dana, što je uobičajena praksa na nemačkom tržištu. Stručnjaci ukazuju da se cene mogu menjati i nekoliko puta dnevno, u zavisnosti od potražnje, ali i kretanja cena sirove nafte na svetskom tržištu.

Na visoke cene utiču brojni faktori, uključujući geopolitičke tenzije, troškove transporta, ali i poresku politiku. Nemačka, kao jedna od najvećih evropskih ekonomija, ima visoke akcize i poreze na gorivo, što dodatno povećava krajnju cenu za potrošače.

Za vozače, ali i sve one koji prolaze kroz ovu zemlju, ovakve cene znače znatno veće troškove putovanja. U poređenju sa regionom, gorivo u Nemačkoj i dalje spada među skuplje u Evropi, što posebno pogađa transportni sektor i svakodnevne korisnike automobila.

