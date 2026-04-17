Ipak, mnogi vernici nisu sigurni kako se pravilno celivaju različite ikone, jer način zavisi od toga ko je prikazan na ikoni.

Kako se celiva ikona svetitelja

Kada je u pitanju ikona svetitelja, pravilo je jasno – ikona se celiva u ruku. Ovaj gest simbolizuje poštovanje i zahvalnost prema svetitelju koji je prikazan.

Kako se pravilno celiva ikona Bogorodice

Kod ikone Presvete Bogorodice, celivanje se obavlja u ruku ili u skut. Ovaj čin ima posebno značenje jer vernici na taj način iskazuju duboko poštovanje prema majci Isusa Hrista.

Kako se celiva ikona Isusa Hrista

Način celivanja ikone Isusa Hrista zavisi od prikaza na samoj ikoni:

ako je prikazana samo glava, celivaju se vlasi kose

ako je prikazano celo telo, ikona se celiva u noge

ako je prikaz do pojasa, celiva se u ruku

Zašto je važno pravilno celivanje ikona

Pravilno celivanje ikona nije samo formalnost, već način da se pokaže poštovanje prema veri i tradiciji. Ovi običaji prenose se generacijama i imaju duboko duhovno značenje u pravoslavlju.

Ako želite da ispoštujete pravoslavne običaje, važno je znati kako se pravilno celivaju ikone. Na taj način pokazujete poštovanje prema svetinjama i čuvate tradiciju koja ima veliki značaj za vernike.