Maks G, bivši generalni direktor kompanije za distribuciju naftnih derivata sa sedištem u Beču, pronađen je i uhapšen u gradu Asti, zajedno sa suprugom, dok su se nalazili u luksuznom automobilu. Prema navodima istrage, planirao je bekstvo u Ujedinjene Arapske Emirate.

Osumnjičeni, poreklom iz Nemačke, nalazio se na vrhu poternica zbog prevare na štetu državnih budžeta Austrije i Nemačke. Pedesettrogodišnjak je uhapšen u složenoj akciji specijalne jedinice policije iz Astija, u saradnji sa odeljenjem FAST Službe za međunarodnu policijsku saradnju.

Istražitelji su ranije upozoravali na konkretan i neposredan rizik od bekstva. Posebnu pažnju privukao je luksuzni automobil marke Mercedes, za koji se verovalo da ga osumnjičeni koristi. Upravo je taj trag, uz fotografije sa društvenih mreža na kojima pozira uz koktele i jastoge u Dubaiju, doveo do njegovog lociranja i hapšenja.

Nakon što je zaustavljen, osumnjičeni je priveden i stavljen u lisice, dok sudbina njegove saputnice za sada nije poznata.

Protiv njega važi pretpostavka nevinosti, a nakon hapšenja predat je pravosudnim organima u Torinu. Italijanske vlasti trenutno razmatraju zahtev nemačkih organa za njegovo izručenje.

Do decembra 2024. godine Maksimilijan G. bio je direktor kompanije za distribuciju mineralnih ulja sa sedištem u Beču i nemačkim PDV identifikacionim brojem. Istraga navodi da su u jednom trenutku prestale uplate poreza na dodatu vrednost. Pod istragom je i njegov naslednik na toj funkciji, piše oe24.at.