Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO) upozorila je da bi produžena kriza u Ormuskom moreuzu mogla da izazove globalnu katastrofu u poljoprivredi zbog poremećaja u izvozu đubriva i energenata, povećanja cena hrane i smanjenja prinosa useva, preneo je Skaj njuz.

U saopštenju se ukazuje da će siromašne zemlje pretrpeti najveće posledice smanjene poljoprivredne proizvodnje, inflacije i sporijeg globalnog rasta. FAO je izdao upozorenje nekoliko sati nakon što je počela američka pomorska blokada iranskih luka.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je danas da će bilo koji iranski brod, ukoliko se približi američkoj blokadi Ormuskog moreuza, biti uništen. "Iranska mornarica leži na dnu mora, potpuno uništena - 158 brodova.

Ono što nismo pogodili je njihov mali broj, kako ih nazivaju, 'brzih jurišnih brodova', jer ih nismo smatrali velikom pretnjom. Upozorenje: Ako se bilo koji od ovih brodova približi našoj blokadi, biće odmah eliminsani", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social, nedugo nakon što je najavljena američka blokada Ormuskog moreuza započela.

Tramp je prethodno saopštio da će SAD blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka počev od danas u 10.00 časova po istočnom američkom vremenu (16 časova po srednjeevropskom vremenu).

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da će se blokada odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu, kao i da će biti sprovođena bez obzira na zemlju porekla plovila.

(Tanjug)