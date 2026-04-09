Ovo imenovanje dolazi u trenutku kada kompanija preuzima veliki dug kako bi finansirala masivna ulaganja u AI infrastrukturu.

Prema izveštaju Foks njuza, Makson će primati osnovnu godišnju platu od 950.000 dolara. Takođe će imati pravo na bonus zasnovan na učinku, sa ciljnim iznosom od 2,5 miliona dolara, kako je navedeno u regulatornom podnesku.

Ko je Hilari Makson?

Pre nego što se pridružila kompaniji Oracle, Makson je bila izvršna potpredsednica i grupna finansijska direktorka u kompaniji Schneider Electric, globalnom lideru u oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije sa više od 45 milijardi dolara godišnjeg prihoda.

Od kada se pridružila firmi Schneider Electric 2017. godine, imala je ključnu ulogu u transformaciji kompanije iz dobavljača električne opreme u partnera za digitalne energetske tehnologije, sa fokusom na softver, podatke i rešenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji za sektore kao što su komunalne usluge i data centri.

Ranije u karijeri, provela je 12 godina u kompaniji AES Corporation, gde je obavljala više rukovodećih funkcija u oblastima finansija, strategije i spajanja i akvizicija, podržavajući kompleksne investicije širom sveta.

Makson je završila osnovne akademske studije i poseduje MBA diplomu sa Univerziteta Kornel. Takođe obavlja funkciju nezavisne direktorke i predsednice Odbora za reviziju u kompaniji Anglo American plc, piše B92.