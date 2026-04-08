Profesor Beogradske bankarske akademije i viši naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka Duško Bodroža ističe za Radio Beograd da, iako nema razloga za paniku, građani moraju biti znatno oprezniji pri zaduživanju.

Geopolitičke tenzije ponovo su uzburkale finansijska tržišta. Prema rečima profesora Bodrože, euribor se može posmatrati kao "temperatura novca" u evrozoni. Kada ta temperatura raste, novac postaje skuplji, a banke taj trošak prenose na klijente kroz više kamate.

"Važno je naglasiti da se promene ne dešavaju istog trenutka. Građani često imaju utisak da će im rata porasti preko noći, ali u praksi se to dešava sporije. Kamata se ne menja svakodnevno, već u rokovima definisanim ugovorom, najčešće na svakih tri ili šest meseci", kaže Bodroža za emisiju "U središtu pažnje".

Za građane koji imaju kredite sa promenljivom kamatnom stopom, rast euribora direktno povećava mesečnu obavezu. Bodroža navodi primer za kredit od 50.000 evra sa rokom otplate od 15 godina.

"Ako je fiksni deo kamate (marža banke) dva odsto, a varijabilni deo 2,5 odsto, što približno odgovara sadašnjoj vrednosti euribora, ukupna kamata je 4,5 odsto. U tom slučaju, mesečna rata će biti veća za nešto više od 28 evra. Na godišnjem nivou, to je dodatnih 336 evra troška za budžet", rekao je profesor.

Prema podacima Udruženja banaka i NBS, u Srbiji oko 166.000 građana otplaćuje stambeni kredit, a prosečna zaduženost iznosi oko 42.000 evra. Podaci RGZ-a pokazuju da se danas svaki treći stan kupuje iz kredita.

"Moj prvi savet je da građani ne gledaju da li mogu dobiti kredit danas, već da li ga mogu vraćati u budućnosti, čak i u uslovima kada dođe do pogoršanja ekonomske situacije. Svako treba da postavi pitanje: ’Šta ako mi rata poraste za 10 ili 20 odsto?’ Ako to možete normalno da podnesete, onda ste dobar kandidat za kredit", poručuje profesor Bodroža.

Dodaje da se nikada ne treba zaduživati do maksimuma koji banka odobri, već ostaviti prostora za neplanirane troškove poput gubitka posla ili proširenja porodice.

Dok evropski krediti zavise od euribora, dinarski zavise od referentne kamatne stope NBS. Naša centralna banka prati odluke Evropske centralne banke, inflaciju i globalne rizike.