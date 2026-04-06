Jednokratna novčana pomoć koja se ostvaruje preko ostvaruje se preko nadležnog Centra za socijalni rad je oblik hitne finansijske podrške za pojedince i porodice u teškoj materijalnoj situaciji.

Ovo pravo uređeno je Zakonom o socijalnoj zaštiti, a o svakom pojedinačnom zahtevu odlučuje nadležni Centar za socijalni rad, prema mestu prebivališta podnosioca.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti pojedinci i porodice sa niskim prihodima, samohrani roditelji, lica sa hroničnim oboljenjima ili invaliditetom, kao i korisnici novčane socijalne pomoći u situacijama dodatnih troškova, kao u slučaju neplaniranih i hitnih troškova koje ne mogu samostalno da pokriju.

Važno je naglasiti da se pomoć ne dodeljuje automatski, već se svaki slučaj razmatra pojedinačno.

Kako se podnozi zahtev za pomoć?

Za ostvarivanje prava potrebno je podneti zahtev Centru za socijalni rad i priložiti odgovarajuću dokumentaciju, koja obično uključuje dokaze o prihodima i imovini, kao i potvrde o troškovima koji su razlog podnošenja zahteva, poput troškova lečenja.

Takođe, potrebno je dokazati da podnosilac nema mogućnost da samostalno pokrije navedene izdatke.

Zahtev za jednokratnu novčanu pomoć najčešće se podnosi lično u Centru za socijalni rad. U određenim lokalnim samoupravama dostupne su informacije i obrasci i putem interneta.

Rok za donošenje rešenja je obično od 15 do 30 dana, ali može biti i duži, u zavisnosti od složenosti postupka i broja podnetih zahteva.

Visna jednokratne novčane pomoći

Treba naglasiti da visina jednokratne novčane pomoći nije unapred određena.

Visima pomoćo zavisi pre svega od procene materijalnog stanja podnosioca, visine troškova, ali i budžetskih mogućnosti lokalne samouprave.

Treba znati da i na negativno rešenje moguće je uložiti žalbu,Takođe, u slučaju promenjenih okolnosti podnosilac može ponovo podneti zahtev za jednokratnu pomoć.

Naime, pomoć se može odobriti i više puta tokom godine, ukoliko postoji opravdana potreba i raspoloživa sredstva