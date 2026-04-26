Holandska influenserka Džejd Kops (19) preminula je nakon dugotrajne borbe sa retkim oblikom raka, svega nekoliko nedelja nakon što je potresnom porukom dirnula hiljade svojih pratilaca.

Džejd je bolovala od retkog oblika raka koji zahvata mišićno tkivo i najčešće se javlja kod dece i mladih. Njenu priču pratilo je više od 444 hiljade ljudi na društvenim mrežama, a mnogi su je doživljavali kao simbol borbe i nade.

Njena porodica potvrdila je da je Džejd preminula u petak ujutro u 5.50, okružena najbližima.

- Duboko smo tužni, ali i neizmerno ponosni na našu hrabru ćerku i sestru - poručili su uz fotografiju kojom su se oprostili od nje.

"Ne želim još da odem"

O svojoj borbi je javno pričala još od 14. godine, kada joj je prvi put dijagnostikovana opaka bolest. Tokom godina okupila je veliku zajednicu ljudi koji su pratili njen put, pružali podršku i svedočili njenoj snazi.

Početkom aprila objavila je emotivno pismo na Instagramu, naslovljeno ''Dragi dosadni tumoru'', uz fotografiju na kojoj grli blisku osobu. U objavi je otvoreno govorila o svojoj borbi i strahu od kraja.

- U novembru sam još mogla da planiram, da radim lepe stvari i nadam se dodatnom vremenu. Sada imam osećaj kao da mi sve to polako izmiče iz ruku. Otkucavajuća bomba je eksplodirala. Ne želim još da odem, još želim da budem ovde. Da ostanem još neko vreme, da osećam i budem blizu ljudi koje volim. Ako već ne odlaziš, nego ostaješ, dragi tumoru, molim te uspori. Daj mi vremena. Još sam srećna i nimalo spremna da odem - napisala je.

