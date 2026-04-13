Britni Spirs je završila na rehablitaciji zbog korišćenja droge i alkohola pre nekoliko dana, pišu strani mediji.

Ljudi bliski pevačici Britni Spirs nagovarali su je da potraži pomoć, što je ona i prihvatila, saznaje TMZ. "Svesna je da je dotakla dno", kaže izvor.

Britni Spirs godinama se bori sa zavisnošću od droge i alkohola. Tokom putovanja u Meksiko pokušavala je da nabavi nedozvoljene supstance.

Na to da se prijavi na rehablitaciju, uticalo je i to što je pre mesec dana uhapšena zbog vožnje u pijanom stanju. "Ona strateški zna da će ovo izgledati dobro pred sudijom - shvati to ozbiljno", dodao je insajder.

Sinovi Britni Spirs pružaju joj podršku, nedavno se fotografisala sa njima, pa slike objavila na Instagramu.

Program rehablitacije najčešće traje 30 dana, ali se očekuje da će lečenje Britni Spirs trajati duže, kako bi dalo rezultate. Muzička zvezda je ranije nekoliko puta boravila u rehablitacionom centru, ali je odustajala već posle nekoliko dana.

Neki sad i sumnjaju da je zaista potražila stručnu pomoć, a juče je na njenom Instagram profilu osvanuo ovakav snimak:

Objavljen je zatim još jedan video na njenom profilu gde unazad godinama deli prilično šokatne, a kako kažu njeni fanovi i zabrinjavajuće snimke i fotografije.



Podsetimo, čuvena pevačica uhapšena je 4. marta ove godine u Kaliforniji, zbog sumnje da je vozila pod dejstvom alkohola. Puštena je iz pritvora dan kasnije, Trebalo bi da se 4. maja pojavi pred Vrhovnim sudom okruga Ventura, kako bi se suočila sa optužbama.

Muzička zvezda je i ranije dolazial u sukob sa zakonom. U oktobru 2023. bila je kažnjena zbog brze vožnje i vožnje bez važeće dozvole i osiguranja, mada to nije rezultiralo hapšenjem već samo novčanim kaznama.

U januaru 2008. godine, iako je bila privedena radi hospitalizacije (prisilno zadržavanje pod šifrom 5150). Tad je odbila da preda sinove bivšem mužu, što je dovelo do toga da njen otac 13 godina ima starateljstvo nad njom i kontrolu nad njenim životom.

U septembru 2007. optužena je za bekstvo sa mesta nesreće i vožnju bez dozvole nakon što je na parkingu udarila u parkirani automobil. Iako se predala vlastima, uspela je da postigne nagodbu i izbegne zatvorsku kaznu.

