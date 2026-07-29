Dok leto polako dostiže svoj vrhunac, jedno mesto na jadranskoj obali priprema se za svoj najuzbudljiviji mesec u godini. Herceg Novi – grad koji odlikuju miris mora, bujno zelenilo i bezbroj stepenica što vode ka skrivenim trgovima – tokom avgusta se pretvara u kulturnu i zabavnu prestonicu regiona.

Ako još uvek niste odlučili gde da provedete svoj zasluženi odmor, ovo je destinacija koja u avgustu nudi apsolutno sve – od osamljenih, mirnih plaža do vrhunskog noćnog života.

Kada se istorijske tvrđave poput Kanli kule i Forte Marea pretvore u neke od najlepših mediteranskih scena na otvorenom, avgust posetiocima nudi neverovatan program: prestižni „Guitar Art Summer Fest”, nastupe svetskih i regionalnih zvezda, čuveni operski festival „Operosa Montenegro” i kultni 39. Filmski festival Crne Gore – Montenegro film festival na otvorenom koji okuplja filmsku elitu i prikazuje najnovija filmska ostvarenja.

Ono što Herceg Novi izdvaja od drugih destinacija jeste njegova autentičnost. Kao grad u kojem se istorija savršeno stapa sa letnjom zabavom, on ostaje duboko posvećen tradicijama prožetim duhom mora: svakog petka u avgustu, meštani i turisti mogu doživeti pravu suštinu Boke kotorske kroz „Festivalski karavan”. Ova putujuća manifestacija obilazi čitavu hercegnovsku rivijeru, a ovog leta „spušta sidro” i u Rosama i na Žanjicama.

Zamislite tople avgustovske večeri ispunjene mirisom svežih morskih specijaliteta, čašom vrhunskog lokalnog vina, zabavnim takmičenjima koja garantuju smeh i sjajnu atmosferu, kao i plesom i melodijama Mediterana. Istovremeno, Herceg Novi je idealna polazna tačka za sve koji vole aktivan odmor. Njegov jedinstveni geografski položaj omogućava vam da jutro provedete na nekoj od prelepih plaža, tokom dana obiđete živopisne lepote zaliva i čamcem istražite tirkizne dubine Plave špilje, a uveče uživate u svežem vazduhu na padinama planine Orjen.

Čuveno gostoprimstvo meštana, povoljne cene i energija grada koji živi punim plućima čine avgust u Herceg Novom odličnim izborom.

Spremite kofere – Novi vas čeka raširenih ruku, nudeći mnogo više od običnog odmora! Za sve detalje o bogatom letnjem kalendaru događaja, posetite zvanični sajt Turističke organizacije Herceg Novi.

Dobro došli!