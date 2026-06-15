Tea Tairović je nedavno održala spektakularan koncert na omladinskom stadionu u Pirotu, a sada je šokirala sve svoje fanove i pratioce na društvenim mrežama, kada je objavila niz fotografija, među kojima se našla i jedna na kojoj nema trunke šminke.

Kako je istakla, želela je da pokaže svojim pratiocima kako teku njene pripreme pred nastup, pa je tako niz počeo fotografijom iz kreveta bez šminke, nakon čega je usledila potpuna transformacija.

Tea je nakon ove objavila i fotografiju na kojoj ima kovrdžavu kosu, a posebno su se istakli gornji i donji deo kostima koji su u prvi plan stavili njenu vitku figuru, o kojoj se brine, s obzirom na to da je poznato da redovno trenira.

Takođe, ona je u ovom nizu objavila i snimak sa nastupa na kom se vidi ono po čemu je pevačica prepoznatljiva, a to je ples.

- 17.00 časova, druga fotografija, ja punin baterije da lomim u 01.00 u klubu. 01.00 čas, treći video, lomim. Nedostaje fotka u 08.00 časova sa aerodroma gde se raspadam - napisala je Tea uz emotikone osmeha.

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