Glumica Vanja Nenadić i njen suprug, glumac Marko Todorović, dobili su drugo dete. Lepe vesti objavio je njihov kum, glumac Jovan Jovanović, koji je na društvenim mrežama otkrio i ime prinove.



-Stigao je Feđa Todorović. Ponosan na kumarice - napisao je Jovanović na Instagramu.

Vanja i Marko već imaju sina Jakšu, koji je rođen u avgustu 2024. godine, a sada je njihova porodica postala bogatija za još jednog dečaka.

Šta znači ime Feđa?

Ime Feđa najčešće se vezuje za rusko ime Fjodor, odnosno Teodor, koje potiče od grčkih reči „theos“ i „doron“, u značenju „Božji dar“ ili „dar od Boga“. Iako se nekada koristilo kao nadimak, Feđa je danas sve češće samostalno muško ime, a roditelji ga biraju zbog kratkog, zvučnog i nežnog oblika.

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