Među zvanicama su bili i popularni voditelj Milan Milošević, regionalna pop zvezda Nataša Bekvalac, dizajnerka Kristina Bekvalac, kao i brojne poznate ličnosti iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Veče je zvanično otvoreno predstavljanjem nove JOAN kolekcije dizajnerke Mirjane Sijerković. Reviju su otvorile pevačica Indira Vladić, široj publici poznata kao nekadašnja članica grupe Colonia, kao i aktuelna Miss Hrvatske Laura Gnjatović, dok je tokom runway segmenta predstavljeno ukupno 18 modela.

Nova JOAN kolekcija donela je spoj savremene elegancije, ženstvenosti i sofisticiranog luxury izraza po kojem ovaj modni brend poslednjih godina postaje sve prepoznatljiviji regionalni fashion potpis. Poseban akcenat stavljen je na ručni rad, profinjene siluete i styling koji povezuje modernu estetiku sa glamuroznim momentima visoke mode.Tokom večeri predstavljena je i posebna saradnja muških odela koju potpisuje Josip Grabovac, a jedno od ekskluzivnih odela nosio je i sam tokom gala večeri.

Poseban trenutak večeri bilo je i predstavljanje nove naslovne strane međunarodnog GLAS MODE magazina, čime je simbolično obeležen početak snažnijeg pozicioniranja magazina na crnogorskom tržištu.

JOAN x GLAS MODE INTERNATIONAL

Jedan od emotivno najjačih trenutaka večeri bio je govor Josipa Grabovca, osnivača i glavnog urednika GLAS MODE magazina, koji je pred više od 150 zvanica održao iskren, direktan i emotivan govor o projektu, životu, radu i procesu stvaranja događaja na kojem je radio više od 40 dana boraveći u Crnoj Gori. Njegov govor publika je nagradila dugotrajnim aplauzom.

Događaj je od samog početka zamišljen kao internacionalni private gathering koncept koji spaja image, networking, kredibilitet i međunarodno povezivanje relevantnih ljudi i partnera, umesto klasičnog celebrity ili influencer formata.

Među glavnim partnerima događaja nalaze se: Opština Tivat, Turistička organizacija Tivat, Range Rover, VODAVODA, Gorki List, Vinarija Velimirović, Monte Palm Beach Resort, Sophie’s Beauty Line, Optika Vista Luminosa by Optika Zarić i brojni drugi partneri koji su podržali realizaciju projekta.

Atmosferu večeri obeležili su luxury hospitality koncept, pažljivo selektovana produkcija, media wall intervjui, gala večera, umetnički performansi i networking zvanica iz više država regiona i Evrope.JOAN x GLAS MODE gathering nastavlja se i narednih dana kroz ekskluzivni experience koncept na crnogorskom primorju uz međunarodne medije, urednike i zvanice.

BONUS VIDEO:

BONUS VIDEO