Među zvanicama su bili i popularni voditelj Milan Milošević, regionalna pop zvezda Nataša Bekvalac, dizajnerka Kristina Bekvalac, kao i brojne poznate ličnosti iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Veče je zvanično otvoreno predstavljanjem nove JOAN kolekcije dizajnerke Mirjane Sijerković. Reviju su otvorile pevačica Indira Vladić, široj publici poznata kao nekadašnja članica grupe Colonia, kao i aktuelna Miss Hrvatske Laura Gnjatović, dok je tokom runway segmenta predstavljeno ukupno 18 modela.

Nova JOAN kolekcija donela je spoj savremene elegancije, ženstvenosti i sofisticiranog luxury izraza po kojem ovaj modni brend poslednjih godina postaje sve prepoznatljiviji regionalni fashion potpis. Poseban akcenat stavljen je na ručni rad, profinjene siluete i styling koji povezuje modernu estetiku sa glamuroznim momentima visoke mode.Tokom večeri predstavljena je i posebna saradnja muških odela koju potpisuje Josip Grabovac, a jedno od ekskluzivnih odela nosio je i sam tokom gala večeri.

Poseban trenutak večeri bilo je i predstavljanje nove naslovne strane međunarodnog GLAS MODE magazina, čime je simbolično obeležen početak snažnijeg pozicioniranja magazina na crnogorskom tržištu.

Jedan od emotivno najjačih trenutaka večeri bio je govor Josipa Grabovca, osnivača i glavnog urednika GLAS MODE magazina, koji je pred više od 150 zvanica održao iskren, direktan i emotivan govor o projektu, životu, radu i procesu stvaranja događaja na kojem je radio više od 40 dana boraveći u Crnoj Gori. Njegov govor publika je nagradila dugotrajnim aplauzom.

Događaj je od samog početka zamišljen kao internacionalni private gathering koncept koji spaja image, networking, kredibilitet i međunarodno povezivanje relevantnih ljudi i partnera, umesto klasičnog celebrity ili influencer formata.

Među glavnim partnerima događaja nalaze se: Opština Tivat, Turistička organizacija Tivat, Range Rover, VODAVODA, Gorki List, Vinarija Velimirović, Monte Palm Beach Resort, Sophie’s Beauty Line, Optika Vista Luminosa by Optika Zarić i brojni drugi partneri koji su podržali realizaciju projekta.

Atmosferu večeri obeležili su luxury hospitality koncept, pažljivo selektovana produkcija, media wall intervjui, gala večera, umetnički performansi i networking zvanica iz više država regiona i Evrope.JOAN x GLAS MODE gathering nastavlja se i narednih dana kroz ekskluzivni experience koncept na crnogorskom primorju uz međunarodne medije, urednike i zvanice.

